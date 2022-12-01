МИД Литвы объявил нежелательной персоной одного из сотрудников посольства России

Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом, уточнили в ведомстве Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников посольства России в Вильнюсе нежелательной персоной. Об сообщили на сайте представительства.

"Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ не уточнили имя сотрудника. Ему предписали власти Литвы покинуть страну в течение пяти дней.

Напомним, 3 октября 2022 года власти Литвы решили выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Его также вызвали в МИД республики, где объявили персоной нон град и предписали покинуть страну в течение пяти рабочих дней.

Несколько ранее уже власти Вильнюса выступили с идеей отнять у российского посольства территорию, на которой оно расположено. Такую идею озвучил 27 сентября 2022 года советник мэра литовской столицы Каролис Жукаускас.