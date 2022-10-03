Литва высылает из страны временного поверенного в делах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы решили выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщает Министерство иностранных дел прибалтийской республики.

«3 октября в МИД Литвы был вызван представитель посольства посольства России в Литве . Ему вручена нота, в соответствии с которой временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Дипломат обязан покинуть Литву в течение пяти дней.

Как писал сайт KP.RU, ранее Литва, а также Латвия, Эстония и Польша ввели запрет на въезд граждан России. Въезд в страны Балтии и Польшу запрещен даже тем россиянам, которые имеют шенгенские визы, выданные другими странам Евросоюза. Запрет действует для всех граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, полученную для поездки с целью туризма или бизнеса, в том числе для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.