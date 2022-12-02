Постпред России при ОЗХО сообщил, что США помогают готовить химические провокации на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

У России есть данные, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине, об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

РФ не один раз предупреждала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об угрозе возможных провокаций со стороны киевского режима. В том числе, Россией фиксировались факты использования ВСУ химически опасных объектов в военных целях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.