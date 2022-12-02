Белый дом считает, что Зеленский не готов к переговорам с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта, считают власти Соединенных Штатов. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов», – сказал представитель Белого дома.

По мнению администрации президента США, решение о возможности переговоров должен принимать Киев, отметил Кирби. Он также заявил, что слова Джо Байдена о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным не означают изменения позиции США по Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по указу США.

Между тем Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения спецоперации на Украине.