Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 декабря 2022 18:18

Белый дом считает, что Зеленский не готов к переговорам с Россией

Решение о возможности переговоров должен принимать Киев, заявили в Вашингтоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белый дом считает, что Зеленский не готов к переговорам с Россией

Белый дом считает, что Зеленский не готов к переговорам с Россией

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта, считают власти Соединенных Штатов. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов», – сказал представитель Белого дома.

По мнению администрации президента США, решение о возможности переговоров должен принимать Киев, отметил Кирби. Он также заявил, что слова Джо Байдена о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным не означают изменения позиции США по Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по указу США.

Между тем Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения спецоперации на Украине.