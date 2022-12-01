Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что не исключает возможности начала переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.

- Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с ним, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец (спецоперации), сказал глава США во время выступления на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Спецоперация была объявлена российским президентом Владимиром Путиным, который назвал важнейшей целью СВО защиту мирного населения Донбасса. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года.

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