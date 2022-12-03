Путин заявил, что многие из российских военных комплексов не имеют аналогов

Путин заявил, что многие российские разработки в области ядерных технологий не имеют аналогов в мире. Фото: REUTERS

Многие российские военные комплексы, в том числе ядерные, не имеют аналогов среди вооружений других стран. Об этом заявил в пятницу 2 декабря президент России Владимир Путин, выступая в видеообращении по случаю 15-летния Росатома. Видео и стенограмма обращения опубликованы на сайте Кремля, они доступны здесь.

«Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», - сказал Путин, отметив, что ряд достижений корпорации имеют не просто рекордный, а по-настоящему прорывной характер.

«Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран - членов ядерного клуба», - подчеркнул президент.

Ранее российское Минобороны в пятницу 2 декабря показало видео испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан).

Тем временем американская военно-промышленная компания Northrop Grumman провела презентацию новейшего стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, при разработке которого использовались технологии «стелс».