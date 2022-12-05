Лукашенко заявил, что Белоруссия успешнее всех в мире справилась с коронавирусом

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что страна успешнее всех в мире справилась с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление глава республики сделал в беседе с белорусским министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем.

"Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились, - заявил Лукашенко. - И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси".

Одной из причин успеха президент назвал жесткий контроль системы здравоохранения со стороны государства.

Напомним, российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале декабря провели телефонный разговор. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко позднее заявил, что встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске стала продолжением разговора с Владимиром Путиным. Политик добавил, что они с российским коллегой "очень долго обсуждали ситуацию вокруг Белоруссии и России".