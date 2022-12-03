Лукашенко назвал встречу с Шойгу продолжением разговора с Путиным Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске стала продолжением разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Он мне вчера звонил, мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Белоруссии и России. Он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение, выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности», – сказал президент Белоруссии в ходе переговоров с главой Минобороны РФ.

Напомним, в субботу, 3 декабря, Шойгу и Лукашенко обсуждают в Минске вопросы боевой подготовки и защиты территориальной целостности двух стран.

В ходе визита в столицу Белоруссии глава российского Минобороны подписал со своим коллегой протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Как писал сайт KP.RU, накануне Путин провел с Лукашенко телефонный разговор.

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