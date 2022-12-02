Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 декабря 2022 8:40

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Песков сообщил о телефонном разговоре президентов России и Белоруссии
Сергей ГАПЧУК
Путин провел с Лукашенко телефонный разговор

Путин провел с Лукашенко телефонный разговор

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Да. Сегодня утром два президента провели телефонный разговор», - сообщил Песков.

Других подробностей состоявшегося между президентами разговора не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о намерении в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщалось, для реализации планов по импортозамещению требуется еще «немного времени», а проблемы в экономике преодолимы.

В начале октября 2022 года в Санкт-Петербурге Владимир Путин общался с Александром Лукашенко после завершения неформального саммита глав государств СНГ. Уточнялось, что беседа происходила один на один и длилась около часа.