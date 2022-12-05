Путин подписал закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей в 2023 году

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сегодня, 5 декабря 2022 года, подписал федеральный закон, которым предполагается прекращение действия норм закона о прожиточном минимуме.

Цель документа - установить прожиточный минимум в 2023-м году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей.

Также Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России в 2023 году планируется увеличить до 16 242 руб., а прожиточный минимум - до 14 375 руб., об этом заявляли в Минтруда РФ. Соответствующие законопроекты были поддержаны в ходе заседания правительства, уточнялось, что они будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Также ранее сообщалось, что с начала 2022 года россиянам повысят пособие по безработице. При этом отмечалось, что оно все равно будет меньше МРОТ.