С начала 2022 года россиянам повысят пособие по безработице

Пособие по безработице повысят, но оно все равно будет меньше прожиточного минимума. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со следующего года, то есть с 1 января 2022 г. россиянам повысят пособие по безработице. Максимальный его размер будет составлять не 12130 руб., как сейчас, а уже 12792 руб. - такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Остальные выплаты для безработных не изменились.

Напомним, в первые три месяца после регистрации в центре занятости безработный получает 75% от своей среднегодовой зарплаты, но не больше максимума. В последующие три месяца — 60%, но не более 5 тыс руб., эта сумма остается неизменной. Оставшиеся без работы редпенсионеры, как и прежде, будут получать максималку в течение всех 6 месяцев

Не изменится и минимальный размер пособия. Его выплачивают следующим категориям: тем, кто впервые ищет работу, кто не был трудоустроен более 12 месяцев, кто на последнем месте работы проработал менее 26 недель и кого уволили «по статье». Эти люди, как и сейчас будут получать пособие 1500 руб. в месяц. Столько же достанется и тем, кто первые полгода получал полноценное пособие, но не сумел за это время трудоустроиться. Такие безработные могут еще полгода сидеть на минималке. К слову

В планах правительства — еще один важный финансовый маневр. Практически решенный вопрос — повышение минимального размера оплаты труда. С 2022 г. МРОТ в России составит 13 617 руб., говорится в разработанном Минтрудом проекте. А сейчас он - 12792 руб. Соответствующий законопроект находится в Госдуме и уже прошел первое чтение.

Получается, что у нас пособие по безработице постоянно ниже, чем МРОТ, это нормально?

- Действует такое правило: максимальное пособие равно МРОТу за предыдущий год. И этим правилам закладывается заведомое отставание — я считаю, что это неправильно, - сказал kp.ru проректор Финансовой академии при правительстве РФ Александр Сафонов.

По мнению эксперта, необходимо в определении размера пособия исходить из страхового принципа.

- Пособие должно в большей степени, чем сейчас зависеть от зарплаты, это должен быть определенный процент, - пояснил Сафонов. - При этом ограничительный максимум тоже должен существовать, но он должен быть выше, чем МРОТ. Это справедливо, поскольку люди, получавшие хорошие зарплаты, могли брать кредиты, жить в квартирах с достаточно дорогой «коммуналкой», нести другие обязательные расходы, соответствующие уровню их доходов. И оказавшись без работы, они остаются с этими 12-13 тысячами рублей, которых едва-едва хватит только на пропитание. Они тут же станут должниками банков, это может привести к полному жизненному краху. А ведь эти люди своим трудом принимали участие в наполнении бюджета страны, так что они в трудной ситуации имеют полное право на более весомую помощь со стороны государства.