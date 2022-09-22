МРОТ в 2023 году в России планируется увеличить до 16 242 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МРОТ в России в 2023 году планируется увеличить до 16 242 руб., а прожиточный минимум - до 14 375 руб., сообщили сегодня, 22 сентября, в Минтруда РФ.

Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов жителей страны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается повысить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Соответствующие законопроекты были поддержаны в ходе заседания правительства в четверг и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета", - уточняется в сообщении Минтруда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ будет повышен на 10% с 1 июня 2022.

Также ранее сообщалось, что с начала 2022 года россиянам повысят пособие по безработице. При этом отмечалось, что оно все равно будет меньше МРОТ.