Владимир Путин дал поручение сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал поручение сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста и завершить работу в середине летнего сезона.

«Надо сократить... Хорошо бы во время летнего сезона работала, хотя бы в середине сезона», - сказал Владимир Путин во время посещения Крымского моста.

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле и пообщался со строителями.

Путина во время визита на мост сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллинна и на месте доложил о ходе ремонтных работ.

Там же президент России сделал заявление о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Кроме того, Владимир Путин во время визита назвал Крымский мост очень красивым.