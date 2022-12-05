Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 15:48

Владимир Путин дал поручение сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста

Путин заявил о необходимости завершения работ к середине летнего сезона
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин дал поручение сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста

Владимир Путин дал поручение сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал поручение сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста и завершить работу в середине летнего сезона.

«Надо сократить... Хорошо бы во время летнего сезона работала, хотя бы в середине сезона», - сказал Владимир Путин во время посещения Крымского моста.

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле и пообщался со строителями.

Путина во время визита на мост сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллинна и на месте доложил о ходе ремонтных работ.

Там же президент России сделал заявление о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Кроме того, Владимир Путин во время визита назвал Крымский мост очень красивым.