Путин двумя словами описал Крымский мост Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 5 декабря посетил Крымский мост, который в октябре этого года пострадал после теракта. Сейчас часть моста уже отремонтировали и глава государства лично в этом убедился.

Также Путин двумя словами описал Крымский мост.

- Очень красивый, - сказал российский лидер во время осмотра сооружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 октября 2022 года мост пострадал после теракта. Сейчас часть Крымского моста уже отремонтировали и глава государства лично в этом убедился. Также Путин заявил, что мост очень красивый.

Также во время посещения Крымского моста глава государства заявил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России. Он пообщался со строителями и узнал о ходе восстановительных работ от вице-премьера Марата Хуснуллина.