Владимир Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым Фото: REUTERS

Владимир Путин во время посещения Крымского моста заявил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», - подчеркнул Песков.

Кроме того, было отмечено, что Путин пообщался с рабочими, которые выполняют работы на мосту.

Он рассказал, что Путина во время визита сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Они проехали в автомобиле по мосту, в том числе по отремонтированной после теракта полосе.

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле и пообщался со строителями, которые ведут восстановительные работы.

Напомним, 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва на Крымском мосту обрушились несколько пролетов, погибли люди, произошло возгорание семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, при этом в его подготовке были задействованы как граждане России, так и иностранных государств.