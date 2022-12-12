Захарова после слов Борреля о санкциях против Ирана за поддержку Украины заявила, что дальше будет хуже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, перепутавшего Россию и Украину.

Как отмечается, Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Европейского союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины».

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», - заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщал сайт KP.RU, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил что, дискуссия глав МИД стран ЕС по санкциям будет очень сложной и долгой. У глав МИД разные взгляды на введение санкций против России.

Ранее Захарова заявляла, что власти России отмечают высочайший уровень враждебности и токсичности США на всех направлениях, так она прокомментировала перенос заседания двусторонней комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.