Захарова заявила о «враждебности и токсичности» США на всех направлениях Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти России отмечают высочайший уровень враждебности и токсичности Соединенных Штатов на всех направлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переноса заседания двусторонней комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Решение российской стороны о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии в Каире было принято на политическом уровне с учетом крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях. На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона», – написала она в Telegram.

Как считает дипломат, США ведут против России тотальную гибридную войну, в рамках которой стремятся навредить Москве везде, где только возможно. Это касается и сферы контроля над вооружениями, где РФ констатирует постоянные попытки США «подправить» установленный им баланс и изменить его в свою пользу, отметила Захарова.

Представитель российского МИД заявила, что Вашингтон нелегитимно вывел из ДСНВ значительную часть своих наступательных вооружений и объявил их переоборудованными. Несмотря на долгую работу с американской стороной, проблема по-прежнему остается нерешенной, добавила она.

Напомним, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в с 29 ноября по 6 декабря 2022 в Каире. Россия решила предложить США новые даты встречи по СНВ-3.

Как объяснил замглавы МИД России Сергей Рябков, перенос двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ был политическим решением. Он добавил, что американская сторона не хотела считаться с получаемыми от Москвы сигналами.