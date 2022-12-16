Глава Бурятии назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы Римского о бурятах и чеченцах

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал сообщение министерства иностранных дел России о том, что по дипломатическим каналам Ватикан извинился за слова папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах.

Чиновник обратил внимание, что на Западе развернута настоящая "информационная истерия" с целью очернить Россию, которая не допускает попыток "трезвой оценки" текущих событий.

"На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого папы этого бы не было) это сильный поступок", - написал Циденов в своем телеграм-канале.

Глава Бурятии подчеркнул, что религии учат нести мир и любовь.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала извращением истины высказывание Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах.

Напомним, Папа Римский в интервью американским журналистам назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине". Как заявил понтифик, "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".