Захарова сочла извращением истины слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Заявления Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты самые жестокие в составе Вооруженных сил России на спецоперации, являются извращением истины, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это уже не русофобия – это извращение даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы – начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», – заявила дипломат на круглом столе в Совете Федерации.

Ранее Папа Римский в интервью американским изданиям назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Как заявил понтифик, «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

Как писал сайт KP.RU, ранее Франциск заявил, что посетит Киев, если запланирует поездку в Москву.