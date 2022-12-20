На Украине отстранили генерала, который подарил шефу польской полиции заряженный гранатомет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине отстранен от должности заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бондарь, который сделал польскому генералу Шимчику «подарок», который взорвался у последнего в офисе, об этом сообщили в украинских СМИ.

«Отстранен от должности генерал Бондарь, который подарил шефу польской полиции заряженный гранатомет, который затем сработал у того в офисе», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря 2022 года примерно 7:50 утра у главного коменданта польской полиции взорвался подарок, который ему преподнес «один из руководителей украинских служб». Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик был ранен в результате взрыва одного из подарков, которые получил 11-12 декабря этого года во время своего рабочего визита на Украину. Также из-за взрыва пострадал гражданский сотрудник управления.

Кроме того, ранее украинские СМИ сообщали о похожем инциденте, произошедшем в Чернигове, где была организована стихийная выставка оружия и боеприпасов. Тогда случайный выстрел из гранатомета, который кто-то от большого ума притащил на выставку заряженным, стал причиной ранения взрослого человека и четырех детей в возрасте от двух до двенадцати лет.