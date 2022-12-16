Комендант полиции Польши госпитализирован после взрыва "подарка" из Украины

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Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик получил легкие ранения в результате взрыва, произошедшего в комендатуре возле его кабинета. Чиновник госпитализирован.

«Взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года», – сообщили в пресс-службе МВД Польши.

По информации польских СМИ, в помещении Главной комендатуры полиции был сделан выстрел из гранатомета. Предположительно, с учебным зарядом.

Помимо Шимчика пострадал также один гражданский сотрудник, но он обошелся без помощи медиков.

Польские правоохранители отметили, что уже обратились к украинской стороне с просьбой дать исчерпывающие объяснения, касательно «подарка», а также заявили, что к изучению обстоятельств инцидента привлечена прокуратура и соответствующие службы.

Ранее украинские СМИ сообщали о похожем инциденте, произошедшем в Чернигове, где была организована стихийная выставка оружия и боеприпасов. Тогда случайный выстрел из гранатомета, который кто-то от большого ума притащил на выставку заряженным, стал причиной ранения взрослого человека и четырех детей в возрасте от двух до двенадцати лет.