Комендант полиции Польши ранен после взрыва подарка, полученного на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик был ранен в результате взрыва одного из подарков, которые получил 11-12 декабря этого года во время своего рабочего визита на Украину. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило Министерство внутренних дел республики.

Как говорится в заявлении ведомства, комендант польской полиции получил легкие травмы в результате взрыва, поэтому на данный момент находится в больнице. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник управления, но ему госпитализация не потребовалась.

«Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой представить соответствующие объяснения», - заявили в министерстве.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Министерство внутренних дел Польши сообщило, что взрыв произошел в среду, 14 декабря, примерно 7:50 утра, а взорвавшийся подарок главному коменданту польской полиции преподнес «один из руководителей украинских служб».