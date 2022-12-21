Генерал спецназа посоветовал пострадавшему от взрыва украинского подарка коменданту польской полиции смотреть кино

В Польше рассказали, какой фильм должен был посмотреть офицер полиции, чтобы не стать жертвой украинского подарка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пострадавшего от взрыва украинского подарка коменданту польской полиции Шимчику стоит пересмотреть сериал «Четыре танкиста и собака», или хотя бы один «обучающий» эпизод из фильма и взять пример с его героев. Такой совет дал офицеру полиции отставной генерал польского спецназа Роман Полько, который сейчас исполняет обязанности главы Бюро национальной безопасности.

Напомним, в штаб-квартире польской полиции взорвался гранатомет-подарок из Украины. После взрыва украинского подарка в штаб-квартире польской полиции обвалился потолок, а комендант Ярослав Шимчик был ранен.

«Посмотрел бы, что ли, этот комендант «Четырех танкистов и собаку». В одной серии кто-то из танкистов хотел поднять пистолет, а Янек ему сказал: «Стой!», так как он был заминирован», - цитирует Романа Полько издание Fakt.

Генерал посетовал, что офицер полиции «не знаком с таким оружием» и указал, что спецслужбы обязаны были проверить такой подарок, но почему-то не сделали этого.

Ранее сообщалось, что, помимо Шимчика, от взрыва украинского подарка пострадал также один гражданский сотрудник, но он обошелся без помощи медиков.

Тем временем на Украине отстранили генерала, который подарил шефу польской полиции заряженный гранатомет.