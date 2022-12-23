Командир спецназа "Ахмат" уверен, что Киев знает о неизбежности отступления ВСУ из Артемовска

Апты Алаудинов Фото: Александр КОЦ

Киев понимает, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска неизбежно. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"При любом раскладе они готовятся к тому, что этот населенный пункт у них заберут, и они пытаются заранее подготовить своих западных хозяев и население Украины", - уточнил Алаудинов.

По его словам, об этом свидетельствует отход украинских военных из нескольких населенных пунктах, которыми они "хвастались" ранее.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ преднамеренно уничтожают инфраструктуру Артемовска всеми доступными средствами, несмотря на то, что российских войск в городе нет.

Напомним, еще в начале декабря Вооруженные силы России взяли под огневой контроль основные дороги под Артемовском. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.