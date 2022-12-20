Украинские военные целенаправленно разрушают инфраструктуру Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно уничтожают инфраструктуру Артемовска всеми доступными средствами, несмотря на то, что российских войск в городе нет. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска", - констатировал Марочко.

По его словам, ВСУ разрушают даже жилые дома, в подвалах которых находятся мирные жители.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в начале декабря Андрей Марочко рассказал журналистам, что командование ВСУ не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на стремительно ухудшающуюся обстановку, что вызывает панику среди офицерского состава украинских войск.

Позднее офицер Народной милиции ЛНР заявил, что зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта.