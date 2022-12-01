Советник Пушилина сообщил об огневом контроле России основных дорог под Артемовском

Российские войска контролируют основные дороги под Артемовском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России взяли под огневой контроль основные дороги под Артемовском. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям", - уточнил Кимаковский.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят тяжелую технику от города, о чем свидетельствуют разведданные. При этом советник Дениса Пушилина не исключил, что это может быть не только отступлением, но ротацией техники.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают свои элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления. По его оценке, такие действия связаны с успехами российских войск в ЛНР и связанной с этим угрозой прорыва украинской линии обороны.

Напомним, Андрей Марочко также рассказал, что украинские военные предприняли неудачную попытку провести наступление на сватовском участке фронта в ЛНР. По его словам, украинские войска понесли большие потери, после чего вернулись на ранее занимаемые позиции.