Глава Минпросвещения Кравцов сообщил, что новые учебники по истории России представят через год

Глава Минпросвещения РФ Кравцов сделал крайне важное заявление Фото: kremlin.ru

Новый учебник истории, который объединит курсы «История России» и «Всеобщая история», должен появиться через год, об этом рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам высокопоставленного федерального чиновника, первые наработки и проект нового учебника могут быть представлены уже в феврале следующего года, однако на всю работу по созданию пособия уйдет больше времени (около года).

Пока что предполагается создание линейки учебников для пятых-шестых классов. По словам министра, в этих учебниках будут главы о военной операции на Украине, референдумах в четырех новых субъектах, а также о санкциях против РФ со стороны западных стран.

Ранее сообщалось о том, что бывший министр культуры РФ, действующий помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский лично возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. На создание учебника группе под руководством Мединского будет выделено бюджетное финансирование.

При этом подчеркивается, что Мединский и его подчиненные не будут писать новый учебник по истории "с нуля", при разработке и создании пособия будут учитываться и предыдущие учебники, однако много работы должна занять систематизация всей исторической информации, которую должны изучать российские школьники.