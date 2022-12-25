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НовостиПолитика25 декабря 2022 11:01

Российские войска уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

Поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские военные уничтожили два украинских танка на Донецком направлении

Российские военные уничтожили два украинских танка на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке о ходе специальной военной операции в телеграм-канале Минобороны в воскресенье, 25 декабря 2022 года.

Также поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции и артиллерийским огнем сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Напомним, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил об осознании Киевом неизбежности что отступления ВСУ из Артемовска. По его словам, об этом свидетельствует отход украинских военных из нескольких населенных пунктов.

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