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НовостиПолитика19 декабря 2022 10:54

Армия России заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военные сорвали попытки боевиков провести разведку боем
Сергей ГАПЧУК
Армия России заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

Армия России заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции и артиллерийским огнем сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населённых пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики», - пояснили в оборонном ведомстве.

Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уничтожении позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря. По его словам, позиции были уничтожены ночью ответным огнем российских войск.

Напомним, в результате обстрелов в воскресенье, 18 декабря, были ранены несколько человек, один из которых позже погиб. Как писал сайт KP.RU, в результате обстрела со стороны загорелся корпус больницы им. Калинина