Армия России заняла более выгодные позиции на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции и артиллерийским огнем сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населённых пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики», - пояснили в оборонном ведомстве.

Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уничтожении позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря. По его словам, позиции были уничтожены ночью ответным огнем российских войск.

Напомним, в результате обстрелов в воскресенье, 18 декабря, были ранены несколько человек, один из которых позже погиб. Как писал сайт KP.RU, в результате обстрела со стороны загорелся корпус больницы им. Калинина