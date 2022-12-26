Мантуров сообщил о планах удвоить выпуск автомобилей в России до 2025 года

Денис Мантуров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о целевом сценарии стратегии развития автопрома России с увеличенной господдержкой. По его словам, долю российских автомобилей на отечественном рынке собираются повысить с 40 до 80% к 2030 году.

«Нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году», - заявил глава ведомства в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в понедельник, 26 декабря

Мантуров уточнил, что к таким показателям можно прийти, если государство предоставит дополнительную поддержку со своей стороны. По его словам, в таком случае производство автокомпонентов на территории страны будет утроено до 2025 года, а выпуск всех автомобилей увеличится в два раза. Как писал сайт KP.RU, Мантуров также рассказал о переориентации экспорта российских предприятий металлургии. По его словам, что российские металлурги переориентируются на экспорт в Турцию, Китай, а также страны ЕАЭС.