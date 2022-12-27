Жена рассказала о последних днях умершего Александра Пономаренко: «Не говорил, только глазами двигал»

Юмористы Александр и Валерий Пономаренко Фото: соцсети

Перед своей смертью юморист Александр Пономаренко, умерший от онкологии на прошлой неделе, уже не мог говорить. Об этом рассказала его супруга Анна Пономаренко.

«Накануне смерти он не общался уже, только глазами двигал. Саша очень не любил грусть, не любил плачущих людей. Он шутил до последней возможности. И за три дня до смерти, когда к нему приехал 11-летний внук в гости, он читал ему «Бородино», – поделилась женщина воспоминаниями с «КП – Санкт-Петербург».

По словам жены артиста, после очередного ухудшения состояния юморист уже понимал, что у него сильно нарушена речь, поэтому он начал делать гимнастику для рта. В какой-то момент у него получился крик, который сильно напугал медсестру, сообщила Анна Пономаренко.

Как рассказала супруга юмориста, ему стало плохо сразу после того, как он узнал диагноз. Лечение в клинике не принесло результата, и, отчаявшись, жена Пономаренко решила обратиться за помощью к травнице. Однако травы, которые, по словам знахарки, предназначались для восстановления сосудов и пострадавших органов, желудок артиста не принимал. В последние две-три недели здоровье Александра резко ухудшилось, и он уже не мог вставать, рассказала собеседница издания.

Как писал сайт KP.RU, причиной смерти Александра Пономаренко стала онкология, потому что юморист слишком поздно обратился к врачам.

Напомним, в субботу, 24 декабря, телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти российского юмориста, звезды шоу «Кривое зеркало» Александра Пономаренко. Артист умер от рака желудка на 56 году жизни.