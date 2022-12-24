Умер Александр Пономаренко, брат-близнец из "Кривого зеркала"

Юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет от онкологии Фото: Телеканал "Россия"

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти российского юмориста, звезды шоу "Кривое зеркало" Александре Пономаренко. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Артист умер от онкологии, рака желудка. Ему было 55 лет.

"Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", - выразил слова соболезнования Малахов.

18 ноября стало известно, что звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Пономаренко болен раком. А ведь совсем недавно юморист с братом-близнецом Валерием выступал на лучших концертных площадках России, снимался в популярных телешоу.

Александр Пономаренко тяжело болен. Как рассказал брат юмориста Валерий Пономаренко, его родственник держится молодцом и делает все, чтобы поправиться. "Саша очень болен сейчас, он сильно ослаб… Главная задача — гемоглобинчик поднять", - рассказал Валерий в эфире шоу Андрея Малахова.

В начале декабря сайт KP.RU писал, что Александр Пономаренко борется со страшным недугом. Врачи диагностировали пародисту рак желудка четвертой стадии. После 16 курсов химиотерапии актер «Кривого зеркала» похудел на 20 килограммов, у него отказывают ноги, а все тело в язвах. Чтобы выжить, мужчине нужно дорогое лекарство. Но денег на него у семьи нет.