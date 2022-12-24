Причина смерти Александра Пономаренко: артист слишком поздно обратился к врачам

Юмористы Александр и Валерий Пономаренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский юморист Александр Пономаренко, скончавшийся от онкологического заболевания, поздно обратился к врачам, рассказал сотрудник съемочной бригады, которая делала материал о лечении артиста.

«Слишком поздно обратился к врачам. Может быть, если бы реагировал на боли в желудке раньше, когда они были терпимые, то и обнаружили бы, вероятно, раньше болезнь, при обследовании», – сообщил он в беседе с KP.RU.

По словам сотрудника съемочной бригады, врачи в Ростове-на-Дону и Москве говорили, что юморист испробовал все методы лечения.

О болезни артиста стало известно только осенью этого года, когда телеканалы «Россия» и НТВ выпустили интервью с родными Пономаренко. Брат-близнец Александра – Валерий – рассказал, что химиотерапия не помогла юмористу, после чего семья нашла клинику в Германии. Сбор двух миллионов рублей на лечение артиста его родные начали в ноябре – помогали друзья и коллеги. Везти Пономаренко в Германию семья планировала в следующем году.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 24 декабря, телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти российского юмориста, звезды шоу «Кривое зеркало» Александра Пономаренко. Артист умер от рака желудка на 56 году жизни.