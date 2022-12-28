Global Times: предложенный Украиной “мирный саммит” вряд ли состоится без России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли будет проведен, тем более, без участия России, пишет китайское издание Global Times.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире России следует предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это совершенно нереалистичная мечта Киева", - отмечается в статье.

Также в публикации говорится, что без РФ подобное мероприятие потеряет свое значение как попытки положить конец конфликту.

Ранее политолог Мартынов назвал планы Украины по "мирному саммиту" бизнесом Зеленского. Украинский лидер хочет получить еще больше финансовой поддержки, считает эксперт.

Также ранее Дмитрий Песков раскрыл главный пункт "мирного плана" по Украине. Представитель Кремля считает признание новых регионов России главным пунктом "мирного плана" по Украине.