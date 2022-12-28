Песков раскрыл главный пункт "мирного плана" по Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никакого "мирного плана" Украины.

Также он отметил, что план, который не учитывает нынешние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным".

- Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией ... он не может претендовать на то, чтобы быть "мирным", - рассказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщал, что Россия допускает возможность политического урегулирования конфликта на Украине, но считает неприемлемым разговаривать на тех условиях, которые озвучивает Киев.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2022 года "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.