Политолог Мартынов назвал планы Украины по "мирному саммиту" бизнесом Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Планы Украины провести "мирный саммит" - это "бизнес" Владимира Зеленского, украинский лидер хочет добиться большей финансовой поддержки, заявил РИА Новости Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Ну как минимум "мирный саммит" - бизнес Зеленского, чтобы получить больше денег. Вообще, они в настоящее время фонтанируют разными заявлениями "благозвучного" и "рождественского" характера", - отметил он.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2022 года "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша при этом отметили, что тот готов к посредничеству только при согласии всех сторон - в частности, РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.