Правительство России продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Российское правительство приняло решение о продлении действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом говорится в сообщении Telegram-канале правительства.

Теперь льготная ипотека будет доступна гражданам по ставке до 8%, причем заем можно получить как на покупку жилья в новостройке, так и на строительство дома или приобретение земельного участка. Что касается семейной ипотеки, то ставка по ней сохранится на уровне 6%.

Для сравнения, по обычной, не льготной, ипотеке на новостройки средняя ставка по топ-20 банкам нынче в районе 10,8% (данные ДОМ.РФ).

Такую ипотеку могут взять семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет, а сроки рождения больше не имеют значения.

Как писал сайт KP.RU, льготная ипотека на новостройки в наступающем 2023 году останется, а семейная будет расширена. Такие поручения дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин.