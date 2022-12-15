Владимир Путин дал поручения на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Фото: REUTERS

Вот и решился вопрос, ответа на который ждали многие потенциальные покупатели жилья. Льготная ипотека на новостройки в наступающем 2023 году останется, а семейная будет расширена. Такие поручения дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин.

Как предположительно изменятся программы? Разберемся по порядку.

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ НА НОВОСТРОЙКИ (ЛЬГОТНАЯ) В 2023 ГОДУ

Ставка по ней сейчас — до 7%. Срок действия - до 31 декабря 2022 года.

Программу решено продлить до июля 2024 года, но поднять ставку до 8%. Для сравнения, по обычной, не льготной, ипотеке на новостройки средняя ставка по топ-20 банкам нынче в районе 10,8% (данные ДОМ.РФ).

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА В РОСИИ В 2023 ГОДУ

Здесь ставка останется прежней — 6%. Но изменятся условия.

Сейчас программой могут воспользоваться семьи, где хотя бы один ребенок родился или родится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Или есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года.

Предполагается же расширить программу на семьи, где есть любые два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. (То есть если эти дети родились раньше 2018 года, будет уже не важно).

Программа семейной ипотеки уже продлена до 1 июля 2024 года.

ИПОТЕКА ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Это новшество, речь о специальной льготной программе для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ставка предполагается 2%, как по дальневосточной ипотеке, которую на днях тоже продлили - до 2030 года.

-Главная новость для рынка, конечно, - продление ипотеки с господдержкой на новостройки. Спрос на них сейчас объективно падает. И был шанс довести его до таких низких величин, что у застройщиков реально начались бы проблемы. Купить жилье без кредита большинство людей у нас, к сожалению, не могут. А в последние годы наблюдается такой психологический момент: как только ставка по ипотеке оказывается выше 10% (как сейчас по нельготным программам — Ред.)- спрос на нее падает, - комментирует ситуацию завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Действительно, итоги 2022 года для застройщиков выглядят не совсем радужными. Даже в Москве, как следует из аналитики компании «Метриум», спрос на новостройки сократился впервые с 2015 года. В ноябре 2022 года в столице заключено 5,3 тысячи договоров долевого участия — против 7,9 тысяч в ноябре 2021-го. При этом предложение новых квартир — на историческом максимуме, на 50% больше, чем год назад.

- Будет ли с продлением льготной ипотеки рост цен? Скорее нет, тут поддержать бы хотя бы статус кво, - прогнозирует Александр Цыганов. - Что касается повышения ставки с 7% до 8%, то эта разница в один процент чувствительна для Москвы, Питера и других городов с наиболее высокими ценами на жилье. Для городов небольших, где в первую очередь и надо поддерживать спрос на жилье, изменения почти не ощутимы.