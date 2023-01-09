На Украине перенесли снос памятника Брежневу из-за нехватки денег Фото: ТАСС

На Украине в Днепропетровской области в городе Каменское перенесли срок сноса памятника генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу из-за отсутствия финансирования, об этом сообщил первый заммэра города Александр Чернышев в интервью украинскому изданию.

«Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования», - заявил Чернышев.

Он подчеркнул, что «в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны...».

Чиновник уточнил, что к вопросу о демонтаже памятника Брежневу вернутся после окончания действия военного положения на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 года в Одессе снесли памятники "Основателям Одессы" и гениальному русскому полководцу, который за всю свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения – Александру Васильевичу Суворову. Памятники сносили ночью и нагнали не только спецтехнику и рабочих, но массовые полицейские силы, которые буквально оцепили места реализации узаконенного государственного украинского варварства.

11 октября 2022 года в центре Киева снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как заявлялось, данный памятник в украинской столице являлся для властей страны символом «русского мира».

Отмечалось, что памятники Пушкину неоднократно становились объектом вандализма на Украине. Так, в апреле 2022 года в Мукачево снесли памятник Пушкину. После этого памятники поэту ликвидировали в Ужгороде и Тернополе, в Заболотовцах Львовской области.