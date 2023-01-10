Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,3% в 2023 году

В 2024 году рост ВВП Украины составит 4,1%, прогнозирует Всемирный банк Фото: REUTERS

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году. Такие данные приводит ВБ в январском докладе о перспективах развития мировой экономики.

Отмечается, что спецоперация России "серьезно подорвала экономическую деятельность Украины, <...> объем производства сократился на 35% в результате обстрелов и разрушения энергетической инфраструктуры" страны в 2022 году. При этом, ВБ прогнозирует возобновление роста ВВП в 2023 году на уровне в 3,3% , если конфликт не обострится.

Аналитики банка подчеркивают, что "эти прогнозы экономического роста подвержены значительной неопределенности" ввиду продолжающейся спецоперации РФ в Украине.

"За последние несколько месяцев была повреждена половина энергосистемы Украины, в результате чего страна столкнулась с резким дефицитом электроэнергии и отключениями", - оценивает ВБ результаты обстрелов России.

По оценкам ВБ, на восстановление Украины "необходимо потратить 349 млрд долларов, более чем в 1,5 раза больше ВВП (Украины) за 2021 год", но, скорее всего, эта сумма будет только расти.

Ранее сайт KP.RU писал, что крупный бизнес Украины ведет подготовку к падению курса гривны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он считает, что обвал гривны произойдет "не завтра". Нацбанк Украины продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны на том же уровне, что и сейчас, предположил Дубинский.

Также в 2023 году Украина должна будет выплатить 17,9 млрд долларов, почти 659 млрд гривен, государственных долгов. 14,6 млрд долларов направят на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 млрд долларов пойдет на внешний госдолг. Прогнозируется, что самые высокие показатели по выплатам будут в мае 2023 и составят 2,78 млрд долларов. Большие транши также планируются на июнь - 2,45 млрд долларов и ноябрь - 2,29 млрд долларов.