Объем строительства в России по итогам 2022 года вырос минимум на 6%

В России вырос объем строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем строительства в России по итогам 2022 года врос не менее, чем на 6% в сравнении с показателями 2021-го. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году", - сообщил Хуснуллин главе государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Марат Хуснуллин заявил, что Россия побила рекорд по вводу жилья за 11 месяцев 2022 года. Он уточнил, что введено 93,3 млн квадратных метров жилой площади.

По его словам, площадь введенного в эксплуатацию в стране жилья по итогам 2022 года составит 100 миллионов квадратных метров, что также является рекордом. Благодаря такому объему построенной недвижимости удалось улучшить жилищные условия 3,6 миллиона семей, уточнил вице-премьер.