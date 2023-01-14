ПВО в Бердянске сбила две ракеты ВСУ, направленные на жилые кварталы

Российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Бердянск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы ПВО сбили две ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по жилым кварталам Бердянска в Запорожской области в субботу, 14 января 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"Данная попытка была провальной - средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", - говорится в посте.

Местные власти уточнили, что упавшие обломки повредили линии электропередачи, дорожное покрытие и окна в нескольких домах.

Напомним, в начале января российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области. В результате инцидента никто не пострадал. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие, заверив, что "небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих".

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета региональной администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил журналистам, что Запорожской области завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений.