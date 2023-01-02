Российские силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском Фото: REUTERS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области. Об этом 2 января сообщили в городской администрации.

- Сегодня в районе 13.40 расчетом ПВО Вооружённые силы России в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства, - сказано в сообщении в телеграм-канале администрации.

Также уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие, заверив, что "небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих".

Как писал сайт KP.RU, 2 января беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит средствами ПВО на территории Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений гражданских объектов не зафиксировано.

Кроме того, в этот же день украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области.