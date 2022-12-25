Рогов сообщил о создании эшелонированной линии обороны в Запорожской области

Владимир Рогов Фото: Кадр видео

В Запорожской области завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений. Об этом сообщил член главного совета региональной администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в воскресенье, 25 декабря 2022 года.

"Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов заявил, что попытки украинских войск начать наступление, чтобы взять Мелитополь, будут пресечены, для этого есть все необходимые силы и средства.

Он подчеркнул, что советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры, тем более что украинский главнокомандующий Валерий Залужный точно не пойдет в атаку, а бросит на верную смерть простых украинцев.

Напомним, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военнослужащие успешно удерживают рубежи Запорожской области, пресекая попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны.

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