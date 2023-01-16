"Укрэнерго" заявило об экстренных отключениях света в нескольких областях

На Украине продолжаются экстренные отключения света Фото: REUTERS

В четырех областях Украины фиксируют экстренные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго" в понедельник, 16 января 2023 года.

Как следует из представленных данных, перебои со светом случились в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Отключения электричества объясняется необходимостью стабилизировать энергосистему.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

На фоне наступления холодов высказался и мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал жителей украинской столицы экономно пользоваться электричеством, чтобы избежать аварийных отключений.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина испытывает острую нехватку советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.

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