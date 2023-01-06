Премьер Украины Шмыгаль предложил готовиться к аварийным отключениям света в стране Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

Мэр Киева Кличко сообщил, что в столице ночью 6 января температура опустится ниже 11 градусов мороза.

Он отметил, что все городские службы готовы к похолоданию и работают в усиленном режиме.

При этом мэр обратился с просьбой к киевлянам, несмотря на холод, экономно пользоваться электричеством, чтобы избежать аварийных отключений.

Как писал сайт KP.RU, в «Укрэнерго» спрогнозировала стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое энергосистема Украины покрыть в полном объеме не в состоянии.

В компании подчеркнули, что 6 января потребление на Украине продолжало расти из-за постепенного снижения температуры. Уточнялось, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

Отмечалось, что из-за превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей Украины применялись аварийные отключения.

31 декабря 2022 года украинская энергокомпания заявляла, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.

Кроме того, 6 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.