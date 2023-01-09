"Укрэнерго" заявило о критическом дефиците советских трансформаторов

Украина испытывает критический дефицит советских трансформаторов Фото: REUTERS

Украина испытывает острую нехватку советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Его слова приводит издание Financial Times.

"Первые восемь месяцев конфликта страна не так сильно страдала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов, - отметил собеседник FT. - Теперь они стали крайне необходимы".

Кудрицкий уточнил, что западное оборудование не решит проблему, так как оно несовместимо с подавляющей частью украинской энергосистемы. Она использует старую советскую схему, которая работает на более высоком напряжении, чем на Западе.

Глава "Укрэнерго" подозревает, что российские удары по объектам украинской инфраструктуры планировались в консультациях с энергетиками, которые знают энергосистему Незалежной "как свои пять пальцев".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет - чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы, утверждает специалист.

Энергетик добавил, что наиболее серьезные проблемы фиксируют в энергосекторах Николаевской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах Херсонской области.