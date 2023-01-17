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НовостиПолитика17 января 2023 0:35

Кадыров назвал неуместными разговоры о СВО как о Третьей мировой войне

Глава Чечни отметил нейтральный статус многих крупных государств относительно украинского конфликта
Мария ПАВЛОВА
Кадыров заявил, что считает неуместным придание СВО статуса Третьей мировой войны.

Кадыров заявил, что считает неуместным придание СВО статуса Третьей мировой войны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров считает заявления некоторых экспертов о придании специальной военной операции России на Украине статуса Третьей мировой войны. Об этом глава Чеченской Республики написал в своем Telegram-канале.

«Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине», - написал Кадыров, отметив, что многие крупные государства, такие, как Китай, Индия и Пакистан, сохраняют нейтральную позицию относительно украинского конфликта.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят». – резюмировал Кадыров.

Ранее Папа Римский Франциск высказал мнение, что ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны «по частям», на фоне растущей ядерной угрозы.

В то же время Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова, выразив надежду, что Апокалипсис не наступит.

Напомним, Дмитрий Песков выразил мнение, что операция на Украине предотвратила Третью мировую войну.