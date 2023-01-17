Кадыров назвал неуместными разговоры о СВО как о Третьей мировой войне

Кадыров заявил, что считает неуместным придание СВО статуса Третьей мировой войны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров считает заявления некоторых экспертов о придании специальной военной операции России на Украине статуса Третьей мировой войны. Об этом глава Чеченской Республики написал в своем Telegram-канале.

«Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине», - написал Кадыров, отметив, что многие крупные государства, такие, как Китай, Индия и Пакистан, сохраняют нейтральную позицию относительно украинского конфликта.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят». – резюмировал Кадыров.

Ранее Папа Римский Франциск высказал мнение, что ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны «по частям», на фоне растущей ядерной угрозы.

В то же время Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова, выразив надежду, что Апокалипсис не наступит.

Напомним, Дмитрий Песков выразил мнение, что операция на Украине предотвратила Третью мировую войну.