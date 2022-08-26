Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова

Дмитрий Медведев процитировал Откровение Иоанна Богослова в интервью французскому телеканалу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев ответил на вопрос по поводу начала Третьей Мировой словами из Откровения Иоанна Богослова.

“Как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит”, - сказал он в пятницу 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.

Медведев подчеркнул, что "ситуацию удается удерживать", но отметил, что обстановка достаточно напряженная.

"Если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" – ну вот как минимум первый ангел вострубил", - сказал Медведев.

Замглавы Совбеза охарактеризовал одно из основных направлений Российской Федерации.

"Мы должны сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это", - резюмировал он.