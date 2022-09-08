Папа Римский сказал, что “мы являемся свидетелями третьей мировой войны”

Папа Римский Франциск обеспокоен событиями, происходящими в Европе. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск обеспокоен событиями, происходящими в Европе. По его мнению, ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны “по частям”, на фоне растущей ядерной угрозы. Об этом понтифик сказал в ходе встречи с папскими дипломатическими представителями в разных странах.

"К сожалению, Европу и весь мир сотрясает особенно тяжелая война, при которой нарушается международное право и появляется риск ядерной эскалации, а также возникают тяжелые последствия для экономики и общества. Мы являемся свидетелями третьей мировой войны "по частям", - сказал понтифик.

“По частям” - имеет в виду Папа Римский, нарастающее количество военных конфликтов в разных странах. Еще в 2016 году на встрече с патриархом Московским Папа Римский предупреждал, что третья мировая война в скором времени может затронуть мир не “по частям”, а целиком “всех”.

В 2014 году сайт KP.RU писал о высказывании Папы Римского, что третья мировая уже началась. “Жадность, нетерпимость, жажда власти” - называл понтифик причины всех войн.